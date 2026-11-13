Kastellaun vs. Wittlich II Hunsrück II kann Rang drei für längere Zeit „pachten“ Michael Bongard 13.11.2026, 12:00 Uhr

i Für die HSG Kastellaun/Simmern um Torfrau Georgiana Martin-Stoleru steht am Sonntag (17 Uhr) in Kastellaun das Heimspiel gegen die HSG Wittlich II an. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

In der Oberliga der Frauen kann Spitzenreiter HSG Kastellaun/Simmern weiter davonziehen und die HSG Hunsrück II den dritten Tabellenplatz festigen.

Spannender Sonntagnachmittag in der Handball-Oberliga der Frauen mit einem Verfolgerduell in Kleinich und einer eventuell härteren Prüfung für den Tabellenführer in Kastellaun:HSG Hunsrück II – HSG Mertesdorf (So., 15 Uhr, in Kleinich). Verfolgerduell in der Hirtenfeldhalle: Der Tabellendritte HSG Hunsrück II (11:3 Punkte) kann mit dem fünften Sieg in Serie den Vierten Mertesdorf (10:4 Zähler) ein wenig abschütteln.







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