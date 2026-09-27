41 Treffer in Meisenheim HSG Nahe-Glan ist direkt auf Betriebstemperatur Tina Paare 27.09.2026, 12:45 Uhr

i Auch Casey Kepple gehörte zu den Torschützinnen der HSG Nahe-Glan beim hohen Heimsieg gegen die VTV Mundenheim II. Klaus Castor

Die Saisonpremiere in Meisenheim, das starke Comeback von Diana Nozdrin und vor allem ein deutlicher Heimsieg – die Frauen der HSG Nahe-Glan erlebten einen freudigen Abend.

Egal, ob Kirn oder Meisenheim: Die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan können Heimspiele. In der Kyrau-Halle vor zwei Wochen hatten sie mit einem klaren Vorsprung von neun Toren gewonnen. Nun, beim ersten Auftritt in der Meisenheimer PSG-Halle, drehten sie so richtig auf, begnügten sich nicht damit, die 30-Tore-Marke zu knacken.







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