In Handball-Kreisen gilt das Sportzentrum am Diezer Katzenstein seit jeher als heißes Pflaster. Da bekommt keiner etwas geschenkt. Am Samstagabend ist die TSG Münster II dort zu Gast. Der TuS ist zwar Außenseiter, dürfte aber nicht chancenlos sein.
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Wenn ein Trainer nach langen Wochen mit überaus überschaubaren personellen Möglichkeiten in den Tagen vor einem prestigeträchtigen Derby 15 Spieler im Training begrüßen kann, dann kann ihm schon einmal fast das Wasser im Mund zusammenlaufen. So sei es zumindest Miguel Esteves am Dienstagabend nach eigenen Angaben ergangen.