Ligareform lässt TuS zittern Holzheim und die Gefahr, über die keiner offen redet René Weiss 27.11.2026, 08:20 Uhr

i Wohin geht der Blick? Stand jetzt würde der TuS Holzheim von Trainer Miguel Esteves (vorne rechts, hier neben Martin Horn) auch bei einer Ligareform Oberligist bleiben. Doch auf dem bisher Erreichten dürfen sich die Handballer von der Ardeck nicht ausruhen. Andreas Hergenhahn

Wenn Verbände an der Ligenstruktur schrauben, bleiben nicht selten Vereine auf der Strecke, die in der gewohnten Spielklasse etabliert waren. In der hessischen Handball-Oberliga steht eine Reform an, die auch für den TuS Holzheim Folgen haben könnte.

Selten zuvor war die Abstiegsgefahr so groß in der Handball-Oberliga Hessen wie in diesem Jahr. Ungünstig für die Mannschaft des TuS Holzheim, dass sie ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt in einem großen Umbruch steckt. Nach jetzigem Stand ist der TuS nur einen Platz vom Abstieg entfernt – und das als Tabellenachter.







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