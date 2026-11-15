27:34 beim HV Vallendar II Hoher Bad Emser Aufwand bringt viel zu wenig Ertrag Stefan Nink 15.11.2026, 11:53 Uhr

i Harz machte in Vallendar auf Bad Emser Seite nicht nur Johannes Kind (am Ball) das Handballer-Leben schwer. Kind blieb am Samstagabend ohne Tor. Andreas Hergenhahn

Beim Angriff auf die „Big five“ der Handball-Oberliga hat der TV Bad Ems heuer schlechte Karten. Bei der 27:34-Niederlage beim Tabellendritten HV Vallendar II machten sich neben einer zu instabilen Deckung auch zu harmlose Abschlüsse bemerkbar.

Auf dem Weg in mittlere Gefilde der Handball-Oberliga musste der TV Bad Ems mit der 27:34 (11:15)-Niederlage bei der zum fünften Mal hintereinander siegreichen zweiten Formation des Drittligisten HV Vallendar einen Dämpfer hinnehmen. Es zeigte sich erneut, dass eine nennenswerte Verbesserung im Klassement ohne Punktgewinne gegen die „Big five“ unmöglich ist.







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