Hiobsbotschaft für den TV Bad Ems vor den Wochen der Wahrheit, die am Samstag mit dem Heimspiel gegen den TuS Weibern eingeläutet werden: Louis Herbel hat sich die linke Hand gebrochen wund wird den Kurstädtern bis zum Ende des Jahres fehlen.
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Zum Auftakt eines wegweisenden Heimspiel-Doppels erwarten die Handballer des TV Bad Ems in der Oberliga Rheinland am Samstagabend zur gewohnten Zeit um 19.30 Uhr den Tabellenzehnten TuS Weibern und tragen damit die ursprünglich für 5. September als Saison-Auftakt vorgesehene Begegnung nach, die auf Wunsch der Gäste aus der Voreifel verlegt worden war.