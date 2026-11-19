TVBE vor wegweisenden Aufgaben Hand gebrochen: Louis Herbel fällt bis Jahresende aus Stefan Nink 19.11.2026, 10:17 Uhr

i Louis Herbel (hier beim Torwurf) hat sich unlängst in Vallendar die linke Hand gebrochen und wird dem TVBE im Endspurt des Jahres nicht zur Verfügung stehen. Andreas Hergenhahn

Hiobsbotschaft für den TV Bad Ems vor den Wochen der Wahrheit, die am Samstag mit dem Heimspiel gegen den TuS Weibern eingeläutet werden: Louis Herbel hat sich die linke Hand gebrochen wund wird den Kurstädtern bis zum Ende des Jahres fehlen.

Zum Auftakt eines wegweisenden Heimspiel-Doppels erwarten die Handballer des TV Bad Ems in der Oberliga Rheinland am Samstagabend zur gewohnten Zeit um 19.30 Uhr den Tabellenzehnten TuS Weibern und tragen damit die ursprünglich für 5. September als Saison-Auftakt vorgesehene Begegnung nach, die auf Wunsch der Gäste aus der Voreifel verlegt worden war.







Artikel teilen

Artikel teilen