Nach der Ära Ceven Klatt verlor der TuS Ferndorf auch sein erstes Heimspiel ohne den Erfolgstrainer an der Seitenlinie. Gegen Dormagen setzte es für die Siegerländer eine deutliche Niederlage, am Nikolaustag geht es weiter.
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Die Blicke steckten voller Enttäuschung, die Köpfe hingen tief. Mit 21:35 unterlag der TuS Ferndorf in seinem Zweitliga-Heimspiel dem TSV Bayer Dormagen, es war bereits die fünfte Niederlage in Folge für die Handballer aus Südwestfalen, die erste nach der erfolgreichen Ära von Ceven Klatt.