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TVW-Frauen gewinnen 32:28: Eine Machtdemonstration der Wellinger Heimstärke
18:17 Uhr
Kreispokal Mosel
Philipp Dick schießt Blankenrath ins Halbfinale
18:04 Uhr
0:5 gegen den Tabellenführer
Winterbacher agieren körperlos und damit chancenlos
17:49 Uhr
TVV-Frauen verlieren Faden
Vallendar unterliegt nach 2:0-Führung noch mit 2:3
17:37 Uhr
TVW-Frauen gewinnen 32:28
Eine Machtdemonstration der Wellinger Heimstärke
17:26 Uhr
Abbruch wegen Bedingungen
Weitefeld gegen Türkiyemspor endet nach wenigen Minuten
16:57 Uhr
SG 99 II gewinnt Derby 2:1
Andernacher Reserve beendet Bad Neuenahrs Siegesserie
16:30 Uhr
2:3-Pleite gegen kleine Elv
TuS Koblenz und die Suche nach dem Torjäger
15:42 Uhr
Vor 450 Zuschauern in Simmern
Die HSG Kastellaun II schlägt auch die HSG Hunsrück
15:32 Uhr
Kopfsache und Qualitätsproblem
Westerwald Volleys entkommen dem Teufelskreis nicht
15:05 Uhr
Bad Kreuznacher ärgert sich
Yildiz darf nicht im Kabayel-Vorprogramm boxen
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