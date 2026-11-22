Das Oberliga-Topspiel-Derby zwischen Kastellaun/Simmern II und der HSG Hunsrück hielt alles, was es versprach. Kastellaun II bejubelte vor 450 Zuschauern in Simmern beim 26:25-Drama den nächsten Sieg, die Gäste schäumten vor Wut.
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Die HSG Kastellaun/Simmern II hat das Spitzenspiel-Derby gegen die HSG Hunsrück vor 450 Zuschauern in Simmern mit 26:25 (8:10) auf dramatische Art und Weise gewonnen und steht schon einen Spieltag vor dem Ende der Hinrunde mit sagenhaften 19:1 Punkten als Herbstmeister der Handball-Oberliga fest.