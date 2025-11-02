HSG verliert 19:29 in Urmitz Debakel für Hunsrück-Männer beim Tabellenvorletzten 02.11.2025, 21:56 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Nikolas Kus

Beim amtierenden Oberliga-Meister HSG Hunsrück ist die Saison schon nach sechs Spieltagen verkorkst. Das 19:29 beim Tabellenvorletzten Mülheim-Urmitz II war ein regelrechtes Debakel für die Irmenach/Gösenrother.

In den vergangenen beiden Spielzeiten der Handball-Oberliga hat die HSG Hunsrück, die auch zweimal Rheinlandmeister wurde, insgesamt nur zwei Spiele verloren. Nun stehen nach sechs Spieltagen in dieser Runde schon zwei Niederlagen zu Buche.HB Mülheim-Urmitz II – HSG Hunsrück 29:19 (14:10).







Artikel teilen

Artikel teilen