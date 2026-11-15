Kastellaun/Simmerner Debakel Cehajic: Habe mich lange nicht mehr so geschämt Michael Bongard 15.11.2026, 21:38 Uhr

i Kritisierte seine Mannschaft scharf nach dem 21:35-Debakel beim Aufsteiger Osthofen: Kastellaun/Simmerns Trainer Mirza Cehajic. B&P Schmitt

„Blamage, desolat, peinlich“: Trainer Mirza Cehajic sparte nicht mit Kritik an seinen Spielern nach der völlig überraschenden Kastellaun/Simmerner 21:35-Pleite beim Aufsteiger TG Osthofen.

Was für eine Abfuhr für die HSG Kastellaun/Simmern: In der Handball-Regionalliga Südwest unterlag das Team von Mirza Cehajic beim Aufsteiger TG Osthofen mit 21:35 (12:16). Cehajic schimpfte nach der „Blamage“ wie ein Rohrspatz.„Ich habe mich lange nicht mehr so auf der Bank geschämt“, sagte der bosnische Ex-Profi nach dem kaum für möglich gehaltenen Debakel beim Tabellensiebten Osthofen, der jetzt nur noch einen Punkt und einen Platz hinter dem ...







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