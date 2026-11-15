24:21 bei der FTG Frankfurt Blitzstart ist für TuS-Ladys Grundlage für Erfolg in der Fremde Stefan Nink 15.11.2026, 12:30 Uhr

i Symbolbild dpa

11:5 Zähler stehen in der Bezirksoberliga aktuell auf dem Konto der Handballerinnen des TuS Holzheim. Es sieht so aus, als könnten sich die Schützlinge von Jens und Nicole Steckel heuer von der unangenehmen Zone der Tabelle fernhalten.

„In der Phase hätten wir abgezockter bleiben müssen.“ TuS-Coach Jens Steckel zur Phase nach dem 1:7 Die Gäste von der Burg Ardeck legten furios los und führten schnell mit 7:1 (10. Arbeitssieg in der Bockenheimer Sportfabrik: Mit dem 24:21 (15:11)-Erfolg bei der FTG Frankfurt haben die Handballerinnen des TuS Holzheim Platz vier in der Bezirksoberliga untermauert.Die Gäste von der Burg Ardeck legten furios los und führten schnell mit 7:1 (10.







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