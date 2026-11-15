Welling verliert in der Handball-Regionalliga bei Marpingen-Alsweiler 17:32. Ohne wichtige Stammspielerinnen unterliegt der Neuling dem Tabellenzweiten klar.
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Die Handballerinnen des TV Welling haben in der Regionalliga bei den „Moskitos“ Marpingen-Alsweiler klar mit 17:32 (5:13) verloren. Im Team von Trainer Lukas Hürter war dabei erneut die Diskrepanz zwischen selbstbewusstem Auftreten in der heimischen Nettetalhalle und Gastspielen in der Fremde zu groß, doch das auch aus personellen Gründen.