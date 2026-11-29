Knappes 32:37 gegen Zweiten Bad Emserinnen zeigen gegen Trier ein starkes Spiel Jona Heck 29.11.2026, 16:03 Uhr

i Pauline Schmidt (in Schwarz) war mit acht Treffern stets gefährlich in der Bad Emser Offensive gegen Trier (in Rot). Andreas Hergenhahn

Lange sah es danach aus, als könnte das Kellerkind den Favoriten schocken. Am Ende gewann Trier aber das Auswärtsspiel bei den Bad Emser Handballerinnen. Trainer Frank Schaust war dennoch begeistert von seiner Mannschaft.

In der Handball-Oberliga der Frauen musste der TV Bad Ems eine 32:37 (16:18)-Niederlage gegen die DJK/MJC Trier hinnehmen. Im Heimspiel zeigten die Bad Emserinnen über die gesamte Partie eine starke Leistung, mussten sich dem Favoriten und Tabellenzweiten am Ende aber geschlagen geben.







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