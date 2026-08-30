Für HVV-Trainer Veit Waldgenbach fiel die Auftaktniederlage in Leutershausen zu hoch aus. Gerade die Abschlussschwäche gilt es in der neuen Liga schnellstmöglich abzulegen.
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„Herzlich willkommen in der 3. Liga.“ Das waren die Worte, die der Vallendarer Trainer Veit Waldgenbach als erstes wählte im Mannschaftskreis nach dem Saisonauftakt in der Heinrick-Beck-Sporthalle in Hirschberg-Leutershausen. Der HV Vallendar unterlag der Saase³Leutershausen (S3L) zuvor klar mit 26:36 (11:17).