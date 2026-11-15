2:3-Schlappe gegen Lauterbach Schülerhafte Fehler brechen EGDL im Derby das Genick Stefan Nink 15.11.2026, 12:57 Uhr

i Konsta Jaakola und Aidan Connolly sehen sich hier der kompakten Lauterbacher Deckung gegenüber. Andreas Hergenhahn

Sich selbst zuzuschreiben hatte die EG Diez-Limburg die unnötige 2:3-Niederlage gegen die Lauterbacher Luchse. Anfängerhafte Fehler aufseiten der Rockets spielten den Vogelsbergern beim Comeback Alexander Seiferts in die Karten.

Große Ernüchterung herrschte am späten Freitagabend nach der Schlusssirene des „Derbys“ in der Eishockey-Regionalliga West zwischen der EG Diez-Limburg und den Lauterbacher Luchsen, das mit immerhin 714 Besuchern die Saison-Rekordkulisse ins Eissportzentrum am Heckenweg gelockt hatte.







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