Sich selbst zuzuschreiben hatte die EG Diez-Limburg die unnötige 2:3-Niederlage gegen die Lauterbacher Luchse. Anfängerhafte Fehler aufseiten der Rockets spielten den Vogelsbergern beim Comeback Alexander Seiferts in die Karten.
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Große Ernüchterung herrschte am späten Freitagabend nach der Schlusssirene des „Derbys“ in der Eishockey-Regionalliga West zwischen der EG Diez-Limburg und den Lauterbacher Luchsen, das mit immerhin 714 Besuchern die Saison-Rekordkulisse ins Eissportzentrum am Heckenweg gelockt hatte.