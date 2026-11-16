Nach zwei knappen Niederlagen in der Liga und dem verpatzten Auftakt in den Pokal hatte EGDL-Trainer Nils Krämer seine Rockets in die Pflicht genommen. Der Standpauke folgte eine Torflut am Niederrhein, die jedoch richtig eingeordnet werden muss.
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In einer Partie der Eishockey-Regionalliga West, in der unter normalen Umständen lediglich die Höhe des Sieges zur Debatte steht, hat die EG Diez-Limburg ihre Pflicht erledigt und nach zwei bitteren Niederlagen bei den Ice Aliens in Ratingen (0:1) und gegen die Luchse aus Lauterbach (2:3) den Play-down-Kandidaten GSC Moers mit 10:0 (4:0, 3:0, 3:0) deklassiert und damit ihren Platz im Spitzenquartett gefestigt.