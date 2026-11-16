10:0-Sieg beim GSC Moers Rockets lassen Krämers harscher Kritik Taten folgen Stefan Nink 16.11.2026, 10:04 Uhr

i Der Finne Konsta Jaakola (rechts) kam am Sonntagabend mit der EGDL im Schongang zum Erfolg beim Kellerkind in Moers. Andreas Hergenhahn

Nach zwei knappen Niederlagen in der Liga und dem verpatzten Auftakt in den Pokal hatte EGDL-Trainer Nils Krämer seine Rockets in die Pflicht genommen. Der Standpauke folgte eine Torflut am Niederrhein, die jedoch richtig eingeordnet werden muss.

In einer Partie der Eishockey-Regionalliga West, in der unter normalen Umständen lediglich die Höhe des Sieges zur Debatte steht, hat die EG Diez-Limburg ihre Pflicht erledigt und nach zwei bitteren Niederlagen bei den Ice Aliens in Ratingen (0:1) und gegen die Luchse aus Lauterbach (2:3) den Play-down-Kandidaten GSC Moers mit 10:0 (4:0, 3:0, 3:0) deklassiert und damit ihren Platz im Spitzenquartett gefestigt.







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