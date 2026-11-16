Oldies der Gegner überzeugen Für den EHC Neuwied war zweimal deutlich mehr möglich René Weiss 16.11.2026, 13:43 Uhr

i Der von einer Verletzung zurückgekehrte Kevin Handschuh (in Blau) belebte das Offensivspiel der Neuwieder Bären. Dies reichte aber nicht für einen Heimsieg gegen die TecArt Black Dragons Erfurt (weiße Trikots). René Weiss

In Rostock und gegen Erfurt fehlte es den Bären an Effektivität vor dem gegnerischen Tor. Und wenn dann auch noch die Oldies der Gegner groß aufspielen, wird es für den Aufsteiger schwer, Punkte einzufahren. Im Norden sprang immerhin einer raus.

Wenn man die beiden Niederlagen des EHC Neuwied am Wochenende in Rostock (3:4 nach Verlängerung) und zu Hause gegen Erfurt (1:2) auf einen Nenner bringen will, dann kommt man auf zwei Gemeinsamkeiten: Sowohl nach der weiten Anreise an die Ostsee als auch im Heimspiel gegen die Thüringer war für den Aufsteiger in die Eishockey-Oberliga Nord deutlich mehr möglich.







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