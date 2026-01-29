Heimspiel gegen Leuven EHC Neuwied vor letztem Schritt in Richtung Platz eins René Weiss 29.01.2026, 08:30 Uhr

i In der vergangenen Woche, beim 6:5 in Heerenveen, gelang Maximilian Wasser (blaues Trikot) ein wichtiger Treffer. Auch an diesem Freitag will er mit seinem EHC Neuwied ein Erfolgserlebnis feiern. René Weiss

Der EHC Neuwied steht in der Central European Hockey League vor einem richtungsweisenden Wochenende. Wenn alles glatt läuft, können die Bären den Heimvorteil im Play-off-Viertelfinale sichern. Das klare Ziel bleibt jedoch Platz eins.

Möglicherweise können sich die Fans des EHC Neuwied schon nach dem kommenden Wochenende die ersten Termine für die Viertelfinalspiele im Icehouse notieren. Wenn die Bären ihr Heimspiel in der Central European Hockey League (CEHL) am Freitagabend ab 20 Uhr gegen die Tout Bien Leuven Chiefs für sich entscheiden und die Unis Flyers Heerenveen am Samstagabend gegen Leuven oder am Sonntag gegen die Mechelen Golden Sharks leer ausgehen, hat der ...







Artikel teilen

Artikel teilen