EGDL verliert 0:1 in Ratingen Bärenstarke Verteidiger halten Angreifer in Schach Stefan Nink 08.11.2026, 08:52 Uhr

i Aidan Connolly (rechts) und Co. rannten zwar unermüdlich an, fanden aber keine geeigneten Mittel, um das Ratinger Bollwerk entscheidend in Verlegenheit zu bringen. Andreas Hergenhahn

Leere Hände trotz starker Leistung und Rollentausch: Die EG Diez-Limburg musste im Kräftemessen zweier Topteams bei den Ice Aliens aus Ratingen mit 0:1 erstmals in der laufenden Runde Federn lassen. Aus den Gejagten sind vorerst Jäger geworden.

Im Spitzenspiel der Eishockey-Regionalliga West hat es die EG Diez-Limburg beim sechsten Anlauf der Hauptrunde erwischt: Mit 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) zogen die Rockets im Duell zweier bis dahin ungeschlagener Mannschaften bei den Ice Aliens in Ratingen mit Kürzeren.







Artikel teilen

Artikel teilen