EGDL verliert 0:1 in Ratingen 
Bärenstarke Verteidiger halten Angreifer in Schach
Aidan Connolly (rechts) und Co. rannten zwar unermüdlich an, fanden aber keine geeigneten Mittel, um das Ratinger Bollwerk entsc
Aidan Connolly (rechts) und Co. rannten zwar unermüdlich an, fanden aber keine geeigneten Mittel, um das Ratinger Bollwerk entscheidend in Verlegenheit zu bringen.
Andreas Hergenhahn

Leere Hände trotz starker Leistung und Rollentausch: Die EG Diez-Limburg musste im Kräftemessen zweier Topteams bei den Ice Aliens aus Ratingen mit 0:1 erstmals in der laufenden Runde Federn lassen. Aus den Gejagten sind vorerst Jäger geworden.

Lesezeit 3 Minuten
Im Spitzenspiel der Eishockey-Regionalliga West hat es die EG Diez-Limburg beim sechsten Anlauf der Hauptrunde erwischt: Mit 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) zogen die Rockets im Duell zweier bis dahin ungeschlagener Mannschaften bei den Ice Aliens in Ratingen mit Kürzeren.
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