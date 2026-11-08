Leere Hände trotz starker Leistung und Rollentausch: Die EG Diez-Limburg musste im Kräftemessen zweier Topteams bei den Ice Aliens aus Ratingen mit 0:1 erstmals in der laufenden Runde Federn lassen. Aus den Gejagten sind vorerst Jäger geworden.
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Im Spitzenspiel der Eishockey-Regionalliga West hat es die EG Diez-Limburg beim sechsten Anlauf der Hauptrunde erwischt: Mit 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) zogen die Rockets im Duell zweier bis dahin ungeschlagener Mannschaften bei den Ice Aliens in Ratingen mit Kürzeren.