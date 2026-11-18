Zweimal auf fremdem Eis Auf die EGDL warten Hürden mit „Stolperstein-Potenzial“ Stefan Nink 18.11.2026, 11:33 Uhr

i Die EGDL-Youngster Otis Knecht und Tom Schuster werden am Wochenende alles reinwerfen, um die gegnerischen Abwehrreihen permanent in Atem zu halten. EGDL - Lauterbach Andreas Hergenhahn

Die Gegner gehören zwar nicht zur crème de la crème der Eishockey-Regionalliga West, dennoch muss die EG Diez-Limburg am Freitag in Dinslaken und am Sonntag in Bergisch Gladbach an die Leistungsgrenze kommen, um die angepeilten sechs Zähler zu holen.

Vor einem durchaus als knackig zu bezeichnenden Wochenende steht die EG Diez-Limburg in der Eishockey-Regionalliga West. Gleich zweimal geht’s für die Rockets auf Tour. Am Freitag sind die Puckjäger vom Heckenweg ab 20.15 Uhr bei den Dinslaken Kobras gefordert, ehe es am Sonntag ab 19.







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