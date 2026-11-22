Verteidiger Alexander Seifert musste seiner Abteilung Attacke am späten Freitagabend in Dinslaken zeigen, wie man Tore schießt. So reichte es für die EG Diez-Limburg immerhin noch zu einem 3:2-Erfolg nach Verlängerung, der aber einen Zähler kostete.
Lesezeit 3 Minuten
Drei Punkte waren das klar ausgegebene Ziel, letztlich sind es lediglich zwei geworden. Die EG Diez-Limburg hat sich am Freitagabend in der Eishockey-Regionalliga West mit 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung bei den Dinslakener Kobras durchgesetzt und damit für ein Novum in der laufenden Saison gesorgt: Erstmals wurde eine Begegnung in der „Overtime“ entschieden.