EGDL siegt nach Verlängerung 61 Schüsse, nur 3 Treffer: Rockets benötigen Torjäger Stefan Nink 22.11.2026, 12:40 Uhr

i Rückkehrer Alexander Seifert rettete der EGDL am Freitagabend beim Gastspiel in Dinslaken mit seinem Tor in der Overtime den zweiten Punkt. Andreas Hergenhahn / Archiv

Verteidiger Alexander Seifert musste seiner Abteilung Attacke am späten Freitagabend in Dinslaken zeigen, wie man Tore schießt. So reichte es für die EG Diez-Limburg immerhin noch zu einem 3:2-Erfolg nach Verlängerung, der aber einen Zähler kostete.

Drei Punkte waren das klar ausgegebene Ziel, letztlich sind es lediglich zwei geworden. Die EG Diez-Limburg hat sich am Freitagabend in der Eishockey-Regionalliga West mit 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung bei den Dinslakener Kobras durchgesetzt und damit für ein Novum in der laufenden Saison gesorgt: Erstmals wurde eine Begegnung in der „Overtime“ entschieden.







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