Koblenz unterliegt Kirchheim Primus ist auch für kämpfende Baskets zu stark Klaus Reimann 10.11.2026, 10:51 Uhr

i Umgeben von drei Kirchheimer Riesen sucht der Koblenzer Ferenc Gille (am Ball) den Weg zum Korb – die Baskets kämpften bis zum Ende, mussten sich dem Spitzenreiter aber mit 81:92 geschlagen geben. Jörg Niebergall

Basketball-Zweitligist Kirchheim Knights bleibt ungeschlagen, während die EPG Baskets Koblenz trotz starkem Kampf 81:92 unterlegen sind. Desmond Watson glänzt erneut mit 29 Punkten und führt die Knights zum Sieg.

Wer in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A in dieser Spielzeit gegen die Kirchheim Knights antreten muss, der sollte gerüstet sein. Nun, die EPG Baskets Koblenz waren das bei ihrem Heimspiel am Montagabend vor mageren 768 Zuschauern. Doch wie bei sieben anderen Teams der Liga zuvor reichten auch dem Team von Trainer Stephan Dohrn entschlossenes Aufbegehren und aufopferungsvoller Kampf nicht, um die Ritter aus dem Schwabenland zu Fall zu bringen.







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