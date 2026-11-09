Sahnetag von Paulina Neitzert Nächster Heimerfolg für die Sportfreunde Neustadt/Wied Stefan Kieffer 09.11.2026, 12:56 Uhr

i Die Sportfreunde Neustadt/Wied setzten die Taktik ihres Trainers Nico Krautscheid (Mitte) im Heimspiel gegen den TV Bad Bergzabern gewinnbringend um. Heinz-Werner Lamberz

Vor dem Topspiel beim punktgleichen Aufsteiger Kaiserslautern Thunderbolts am kommenden Samstag setzten die weiter verlustpunktfreien Sportfreundinnen in eigener Halle das nächste Ausrufezeichen. Zwei Spielerinnen verdienten sich ein Sonderlob.

Vierter Sieg im vierten Spiel: Die Erfolgsserie der Neustädter Basketballerinnen in der Oberliga geht weiter. Beim 65:51-Heimerfolg gegen den TV Bad Bergzabern überzeugten die Sportfreunde Neustadt/Wied erneut mit einer starken Leistung und setzten die Taktik ihres Trainers Nico Krautscheid gewinnbringend um.







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