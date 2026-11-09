Vor dem Topspiel beim punktgleichen Aufsteiger Kaiserslautern Thunderbolts am kommenden Samstag setzten die weiter verlustpunktfreien Sportfreundinnen in eigener Halle das nächste Ausrufezeichen. Zwei Spielerinnen verdienten sich ein Sonderlob.
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Vierter Sieg im vierten Spiel: Die Erfolgsserie der Neustädter Basketballerinnen in der Oberliga geht weiter. Beim 65:51-Heimerfolg gegen den TV Bad Bergzabern überzeugten die Sportfreunde Neustadt/Wied erneut mit einer starken Leistung und setzten die Taktik ihres Trainers Nico Krautscheid gewinnbringend um.