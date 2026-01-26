In der 2. Basketball Bundesliga Pro A unterliegt Koblenz dem Tabellenführer Hagen klar mit 67:100. Trotz starker Momente fehlte die Energie, um gegen das Spitzenteam zu bestehen.
Die Spitzenteams der 2. Basketball Bundesliga Pro A bleiben eine Nummer zu groß für die EPG Baskets Koblenz. Im Heimspiel gegen Tabellenführer Phoenix Hagen kassierten die Baskets eine deutliche 67:100 (43:52)-Niederlage. Mit zehn Niederlagen bei neun Siegen befinden sich die Baskets nun auf dem zehnten Tabellenplatz.