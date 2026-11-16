BBC gewinnt 92:55 Horchheim fegt Frankfurt weg und ist erleichtert Lutz Klattenberg 16.11.2026, 13:40 Uhr

i Erleichterung bei Ömer Girgin (am Ball) und dem BBC Horchheim: Der Basketball-Regionalligist gewann gegen Makkabi Frankfurt und beendete mit dem 92:55 die Niederlagenserie. Jörg Niebergall

Die Basketball-Regionalliga verzeichnet einen überraschenden Heimsieg: BBC Horchheim besiegt TuS Makkabi Frankfurt mit einem bemerkenswerten 92:55. Emre Girgin erzielt herausragende 31 Punkte.

Erleichterung bei den Regionalliga-Basketballern des BBC Horchheim. Die Mannschaft von Trainer Marko Sutalo konnte nach fünf Niederlagen in Serie das wichtige Kellerduell gegen den TuS Makkabi Frankfurt für sich entscheiden. In überzeugender Manier setzten sich die Horchheimer an der heimischen Erbenstraße mit 92:55 (43:21) durch.







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