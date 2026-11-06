Vor einem Jahr kamen sie nicht, die Rockenhausener Basketballer zum TuS Treis-Karden: Kurz vor Anwurf teilte man telefonisch mit, dass man nicht antritt. Am Sonntag soll gespielt werden.
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Mit einer ausgeglichenen Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen empfangen die Oberliga-Basketballer des TuS Treis-Karden am Sonntag (17.30 Uhr) den BBC Rockenhausen. Die Pfälzer verloren vier ihrer fünf bisherigen Partien. Der erste Erfolg gelang vor Wochenfrist gegen die sieglosen Bad Kreuznacher.