TuS Treis-Karden Finden die Rockenhausener diesmal den Weg an die Mosel? Lutz Klattenberg 06.11.2026, 10:29 Uhr

i Der TuS Treis-Karden (weiße Trikots, von links mit Oliver Henrichs und Leon Jungblut) begrüßt am Sonntag um 17.30 Uhr an der Mosel den BBC Rockenhausen aus der Pfalz. Sascha Berkele

Vor einem Jahr kamen sie nicht, die Rockenhausener Basketballer zum TuS Treis-Karden: Kurz vor Anwurf teilte man telefonisch mit, dass man nicht antritt. Am Sonntag soll gespielt werden.

Mit einer ausgeglichenen Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen empfangen die Oberliga-Basketballer des TuS Treis-Karden am Sonntag (17.30 Uhr) den BBC Rockenhausen. Die Pfälzer verloren vier ihrer fünf bisherigen Partien. Der erste Erfolg gelang vor Wochenfrist gegen die sieglosen Bad Kreuznacher.







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