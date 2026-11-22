Baskets gewinnen 88:74 Erfolg in Ulm ist für Koblenz enorm wichtig Lutz Klattenberg 22.11.2026, 12:59 Uhr

i Engagiert an der Seitenlinie und glücklich über den Erfolg in Ulm: der Koblenzer Trainer Stephan Dohrn, der am Mittwoch seinen 39. Geburtstag feiert. Wolfgang Heil

In der 2. Basketball-Bundesliga Pro A feiern die EPG Baskets Koblenz einen bedeutenden Auswärtssieg gegen Ulm. Jayden Williams glänzt mit 22 Punkten und bringt Koblenz auf Tuchfühlung mit den Top fünf.

Die EPG Baskets Koblenz haben vor der Länderspielpause in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A einen äußerst wichtigen Auswärtserfolg bei der OrangeAcademy Ulm gelandet. Die Rhein-Mosel-Städter setzten sich beim jüngsten Team der Liga dank einer sehr reifen Leistung mit 88:74 (49:43) durch und orientieren sich im engen Tabellenmittelfeld nach oben.







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