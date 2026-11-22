In der 2. Basketball-Bundesliga Pro A feiern die EPG Baskets Koblenz einen bedeutenden Auswärtssieg gegen Ulm. Jayden Williams glänzt mit 22 Punkten und bringt Koblenz auf Tuchfühlung mit den Top fünf.
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Die EPG Baskets Koblenz haben vor der Länderspielpause in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A einen äußerst wichtigen Auswärtserfolg bei der OrangeAcademy Ulm gelandet. Die Rhein-Mosel-Städter setzten sich beim jüngsten Team der Liga dank einer sehr reifen Leistung mit 88:74 (49:43) durch und orientieren sich im engen Tabellenmittelfeld nach oben.