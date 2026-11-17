Baskets verlieren 63:87 Ein enttäuschender Koblenzer Auftritt in Köln Klaus Reimann 17.11.2026, 08:51 Uhr

i Auch Badu Buck (am Ball) konnte dem Koblenzer Spiel bei der 63:87-Niederlage in Köln keine positive Wende geben. Wolfgang Heil

Die Niederlage der EPG Baskets Koblenz gegen RheinStars Köln in der Basketball Pro A wirft Fragen auf: Wo bleibt die Konstanz? Ohne richtigen Spielmacher wird es schwer für die Koblenzer.

Das Vorhaben der EPG Baskets Koblenz, zum Ende einer intensiven Woche in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A eine kleine Serie zu starten und so wieder näher an die Play-off-Ränge zu rücken, ist grandios gescheitert. Nach einer couragierten Vorstellung beim 81:92 gegen Klassenprimus Kirchheim am Montag vor einer Woche, dem dank guter Moral und starkem Teamwork hart erkämpften 89:81 gegen den VfL Bochum am Freitag ist das 63:87 bei den RheinStars ...







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