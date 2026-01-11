18. E-Dart-Cup in Faid Auftaktpleite steckt Markus Johann am Ende locker weg Sascha Wetzlar 11.01.2026, 14:30 Uhr

i Der Brachtendorfer Markus Johann gewann wie im Vorjahr den 18. E-Dart-Cup in Faid. Sascha Wetzlar

Der 18. E-Dart-Cup in Faid lockte die Pfeilewerfer aus der Region wieder an. Der Brachtendorfer Markus Johann gewann erneut bei den Männern, bei den Frauen trug sich ein neues Gesicht in die Siegerliste ein.

Neuer Austragungsort, altes Finale: Beim 18. E-Dart-Cup in Faid (davor lief der Wettbewerb immer in Dohr) duellierten sich erneut der Brachtendorfer Markus Johann und der Mayener Dennis Becker im letzten Spiel des Tages – und wieder hatte Johann das bessere Ende mit 2:1 für sich.







Artikel teilen

Artikel teilen