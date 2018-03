Zou Kai holt fünftes Gold – Nguyen Boden-Achter

Marcel Nguyen hat zum Auftakt der olympischen Gerätefinales der Turner den achten Platz am Boden belegt.

Marcel Nguyen hatte im Boden-Finale das Nachsehen.

Foto: Friso Gentsch – DPA

Vor 15 000 Zuschauern in der North Greenwich Arena ging der Mehrkampf-Zweite als Siebter des Vorkampfes nur als Außenseiter in die Konkurrenz und konnte mit 14,966 Punkten nach mehreren Standfehlern und einem Abzug wegen Zeitüberschreitung die Erwartungen nicht ganz erfüllen.

Dennoch war er nicht unglücklich. «Es war schon ein Erfolg, in diesem Finale zu stehen. Ich wollte eine schöne Übung turnen, aber als der Doppelsalto mit Doppelschraube in der ersten Bahn nicht sauber in den Stand kam, war nichts mehr drin. Jetzt gilt meine volle Konzentration dem Barrenfinale», sagte der Unterhachinger. «Wegen seiner Probleme mit dem Wadenbeinbruch 2010 war das Boden-Training nicht optimal. Es war aber ein gutes Warm Up für den Barren», meinte sein Trainer Waleri Belenki.

Der Chinese Zou Kai erkämpfte in einer hochkarätigen Konkurrenz verdient seine fünfte olympische Goldmedaille. Der Dreifachsieger von Peking glänzte mit einer fehlerfreien, sehr schwierigen Übung. Verdienter Lohn waren 15,933 Punkte, mit denen er Weltmeister Kohei Uchimura aus Japan (15,800) auf Platz zwei verwies. Dritter wurde der Russe Denis Abljasin, der mit gleicher Punktzahl aufgrund der niedrigeren Haltungsnote auf den Bronzerang gesetzt wurde.