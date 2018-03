Die Japanerin Saori Yoshida hat Olympia-Gold im Ringen gewonnen. Im Finale der Kategorie bis 55 Kilogramm setzte sie sich gegen die Kanadierin Tonya Verbeek durch.

Die Japanerin Saori Yoshida ist Olympiasiegerin im Ringen in der Klasse bis 55 Kilogramm geworden.

Foto: Orestis Panagiotou – DPA

Bronze ging an Jackeline Renteria aus Kolumbien und Yuliya Ratkevich aus Aserbaidschan. Eine deutsche Ringerin war in dieser Gewichtsklasse nicht am Start.