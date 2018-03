Wojcicki boxt gegen Olympia-Dritten

Die deutschen Boxer sind mit der Auslosung für das olympische Turnier alles in allem zufrieden.

Der Franzose Alexis Vastine ist Gegner von Patrick Wojcicki.

Foto: John G. Mabanglo – DPA

«Schwer, aber lösbar», lautete das Urteil von Jürgen Kyas, Präsident des Deutschen Boxsport-Verbandes (DBV), in London. «Es hätte besser sein können, es hätte uns aber auch wesentlich härter treffen können.» Die ganze Zeremonie hatte zweieinhalb Stunden gedauert: Für die zehn Männer-Gewichtsklassen und erstmals für drei Frauen-Kategorien wurden die Paarungen gelost.

Als erster muss Stefan Härtel in den Ring. Der Berliner Mittelgewichtler (bis 75 Kilogramm) trifft an diesem Samstag in der Runde der 32 Boxer auf Enrique Collazo Pelaiz aus Puerto Rico. «Die Boxer aus Latein- und Mittelamerika darf man auf keinen Fall unterschätzen», sagte Kyas. Patrick Wojcicki aus Wolfsburg hat es im Weltergewicht (bis 68 Kilogramm) mit dem französischen Olympia-Dritten Alexis Vastine zu tun. «Die Olympia-Medaille des Franzosen ist vier Jahre her; Patrick war damals noch Jugendlicher und hat sich enorm entwickelt», meinte der DBV-Präsident.

Den vermutlich leichtesten Gegner hat Enrico Kölling erwischt. Gegner des Berliners ist im Halbschwergewicht (bis 81 kg) der Kameruner Christian Donfack Adjoufack. Der 28 Jahre alte Afrikaner ist ein unbeschriebenes Blatt. «Dieser Paarung sehen wir entspannt entgegen», sagte Mannschaftsleiter Michael Bastian. Ein Duell der WM-Dritten steht im Superschwergewicht (über 91 kg) an: Erik Pfeifer aus Lohne trifft auf den Kasachen Iwan Dytschko. Beide hatten im Vorjahr in Baku die Bronzemedaille erkämpft.

«Die Vorleistungen unserer Boxer sind Schall und Rauch. Jeder Sieg, den wir hier machen, ist schon besser als die gesamte Bilanz von Peking», erklärte Sportdirektor Michael Müller. Vor vier Jahren hatten die deutschen Boxer ein Debakel erlebt. Alle hatte ihre ersten Kämpfe verloren.