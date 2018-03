Wetterbesserung: Eröffnung könnte regenfrei bleiben

Aus unserem Archiv

London

Die Chancen auf eine trockene Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in London steigen. Nachdem das Land einen der nassesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt hat, stiegen die Temperaturen bei strahlendblauem Himmel in London am Dienstag auf bis zu 30 Grad.