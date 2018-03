Aus unserem Archiv

London

Christian Taylor aus den USA ist erstmals Dreisprung-Olympiasieger. Der Weltmeister und Topfavorit siegte in London mit der Weltjahresbestweite von 17,81 Metern. Silber ging an seinen Landsmann Will Claye mit 17,62 vor dem Italiener Fabrizio Donato mit 17,48.