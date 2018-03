Weise zeigt Hockey-Assen Horrorszenen und Positives

Äußerlich wirkte Markus Weise nach der ersten Olympia-Pleite seit acht Jahren locker, doch in dem erfolgsbesessenen Coach brodelte es wie in einem Vulkan.

Unverblümt kündigte der Bundestrainer vor dem Gruppenfinale der deutschen Hockey-Herren am Dienstag gegen Neuseeland eine unangenehme Videositzung an. «Etwa 40 Ausschnitte werden wir den Spielern zeigen. Nicht nur Horrorszenen, obwohl es in diesem Spiel viele davon gegeben hat. Natürlich wird aber auch Positives dabei sein», erklärte der Erfolgscoach nach dem 1:3 gegen den Erzrivalen Niederlande mit einem gequält wirkenden Lächeln.

Die Niederlage war ein Schuss vor den Bug zur rechten Zeit. Einen Punkt braucht der Olympiasieger von 2008 noch, um auch beim Jahreshöhepunkt in London wieder um die Medaillen mitzuspielen. Denn das Turnier geht im Halbfinale eigentlich erst richtig los. Den Deutschen ist dann, wenn sie es denn erreichen, alles zuzutrauen.

Doch zuvor muss erst noch Außenseiter Neuseeland aus dem Weg geräumt werden. Weise erwartet von seinem Personal eine positive Reaktion auf die durch Fehler selbst verschuldete Pleite. «Neuseeland kann ruhig stark sein, aber erst mal müssen wir stark sein und unsere Leistung reparieren.»

Manchmal sei es besser, «in eine Zwangssituation zu geraten. Ich glaube, das ist ganz hilfreich für meine Mannschaft», meinte er. Denn schon in der Vergangenheit hat diese sich immer mal eine Auszeit genommen, bevor sie richtig durchstartete.

2008 in Peking stieg Deutschland mit einem Sieg gegen China sowie zwei Unentschieden gegen Belgien (1:1) und Südkorea (3:3) schwach ins Olympia-Turnier ein. «Damals standen wir mit dem Rücken zur Wand. Vielleicht brauchen wir als Team diesen Nervenkitzel», sagte Torjäger Christopher Zeller. Seinerzeit hat es gewirkt, denn ein paar Tage später war Deutschland Olympiasieger.

In London lief es nun umgekehrt. Drei mehr oder weniger souveränen Siegen ließ der Mitfavorit die erste Pleite bei Olympischen Spielen seit dem Halbfinale 2004 in Athen folgen. Für Weise war es gar die erste Niederlage bei Olympia, seit er die Herren Ende 2006 übernahm.

Bei den Spielern scheint Weises Ansage angekommen zu sein. «Wir scharren jetzt mit den Hufen und wollen das Halbfinale klar machen», sagte Zeller. «Jetzt sind wir in der Situation, die wir uns ersparen wollten und stehen im letzten Vorrundenspiel unter Druck», bemerkte Rekord-Nationalspieler Matthias Witthaus. Und Timo Weß, Kapitän des Gold-Teams von Peking 2008, versprühte schon 15 Minuten nach Ende des Holland-Spiels wieder Zuversicht: «Jetzt heißt es, sich zu 100 Prozent auf die ,Kiwis' zu konzentrieren. Wenn wir dann im Halbfinale sein sollten, ist wieder alles möglich.»