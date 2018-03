Wasserspringer Hausding im Finale – Chinesen Favoriten

Patrick Hausding hat mit einer überzeugenden Vorstellung das olympische Finale der Kunstspringer erreicht und Hoffnungen auf die erste deutsche Wassersprung-Medaille von London geweckt.

Patrick Hausding belegte im Halbfinale vom Drei-Meter-Brett Rang sechs.

Foto: Barbara Walton – DPA

Vom Drei-Meter-Brett belegte der Berliner im Halbfinale mit 485,55 Punkten den sechsten Platz. «Im letzten Sprung habe ich ein bisschen Luft gelassen. Das war eine sehr gute Leistung», sagte der mehrmalige Europameister. Als Bester der Vorschlussrunde geht He Chong (China) in den Endkampf der besten Zwölf am Dienstagabend. Der Olympiasieger gewann das Semifinale mit 510,15 Zählern vor dem Russen Ilja Sacharow (505,60 Punkte) und dem Chinesen Qin Kai (500,35).

Hausding traf nur seinen letzten von sechs Sprüngen nicht ganz optimal. Für das Finale am Abend will er noch einen neuen Sprung mit einer weiteren Schraube einbauen. «Wenn man in den Medaillenbereich springen will, muss man alles riskieren und den Angriff wagen», sagte Bundestrainer Lutz Buschkow.

Auch die Konkurrenz wird ihre Programme wohl noch aufstocken. «Zwei, drei wollen noch den viereinhalbfachen vorwärts mit einbauen. Sollen sie machen, ich mach dafür eine Schraube mehr», sagte Hausding.

In der Konkurrenz mit hohen Schwierigkeitsgeraden schied unter anderen Matthieu Rosset (Frankreich) auf Rang 15 aus. Bereits im Vorkampf war der Leipziger Stephan Feck nach einem Rückenplatscher im zweiten Durchgang gescheitert. «Die, die die Nerven haben und richtige Anläufe hinbekommen werden im Finale vorne mit dabei sein», sagte Buschkow.