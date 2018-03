Vorläufiger Eishockey-Kader für Olympia ohne Überraschungen

(dpa). Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm setzt beim Olympia-Comeback in Südkorea auf erfahrene Kräfte. Im vorläufigen Aufgebot für die Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar), das Sturm dem Deutschen Olympischen Sportbund vorschlug, blieben Überraschungen weitestgehend aus.

Marco Sturm nominierte vorerst 30 Mann für den vorläufigen Kader.

Foto: Peter Kneffel – dpa

„Wichtig ist, dass der Großteil schon zusammengespielt hat und unser System kennt. Wir haben im Gegensatz zu einer WM diesmal nur drei Gruppenspiele, da müssen die Automatismen direkt im ersten Spiel greifen“, sagte Sturm. Im aktuell noch 30 Spieler umfassenden Aufgebot ist auch noch Krefelds Daniel Pietta aufgeführt, der aber verletzt ausfällt. Dafür könnte Straubings Stefan Loibl nachrücken. Bis zum 23. Januar muss Sturm noch fünf Spieler streichen.

Deutschlands Männer sind erstmals seit 2010 wieder für die Winterspiele qualifiziert, in der Vorrundengruppe mit Finnland, Schweden und Norwegen indes klarer Außenseiter. Da die NHL sich erstmals seit 1998 geweigert hatte, die Saison für Olympia zu unterbrechen, muss Sturm in Südkorea auch auf die sieben deutschen Nordamerika-Profis verzichten. Deutschlands Frauenteam ist in diesem Jahr nicht qualifiziert.