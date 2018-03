Dana Vollmer aus den USA hat über 100 Meter Schmetterling in 55,98 Sekunden den zweiten Finaltag der Schwimmer mit dem zweiten Weltrekord der Olympischen Spiele in London eröffnet.

Dana Vollmer schwimmt mit Weltrekord zu Gold.

Foto: Hannibal – DPA

Die Staffel-Olympiasiegerin von 2004 blieb damit als erste Frau in einem Rennen unter 56 Sekunden. Zweite wurde die WM-Dritte Lu Ying aus China in 56,87. Bronze holte die Australierin Alicia Coutts in 56,94 Sekunden.