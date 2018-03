Volleyballer bezwingen Serbien – Weiter zittern

Vor der Traumkulisse von fast 15 000 Fans haben Deutschlands Volleyballer den ersehnten ersten Sieg bei Olympia geschafft.

Georg Grozer war der überragende Mann im deutschen Team.

Foto: Conny Kurth – DPA

In seiner besten Vorstellung im laufenden Turnier setzte sich das Team von Trainer Vital Heynen in London gegen Europameister Serbien nach 0:2-Rückstand mit 3:2 (22:25, 27:29, 25:18, 25:20, 20:18) durch und darf weiter aufs Viertelfinale hoffen. «Darauf habe ich gewartet, dass wir vor so einer Kulisse endlich wieder Spaß haben», sagte der mit 39 Punkten überragende Georg Grozer.

Durch den Punktgewinn für Serbien kann die deutsche Mannschaft bei zwei noch ausstehenden Spielen den Einzug in die K.o.-Runde aber nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Trotzdem feierten die akustisch und optisch deutlich überlegenen deutschen Fans ihr Team nach dem letzten Punkt lautstark. «Deutschland, Deutschland» und «Oh, wie ist das schön» hallte es durch Earl's Court.

Wie in den beiden ersten Partien gegen Russland und die USA startete die Nationalmannschaft auch beim dritten Auftritt in London überzeugend. Der von Beginn an spielende Grozer ärgerte die Serben mit seinen starken Aufschlägen und erschmetterten Punkten eins ums andere Mal. Die Angriffe des deutschen Teams waren sauber und schnörkellos – bis zum 16:16 schenkten sich die Mannschaften nicht viel. Insbesondere Libero Markus Steuerwald war gut aufgelegt. Zum Ende des ersten Satzes verlor die Heynen-Truppe aber den Faden und lief bis zuletzt einem Drei-Punkte-Rückstand hinterher.

Im zweiten Satz zog der Gegner schnell auf 5:3 davon, die Deutschen machten Fehler. Dann aber berappelten sich Grozer, Marcus Popp und Co. und drehten das Spiel. Bei zwischenzeitlich vier Zählern Vorsprung sah alles nach dem ersten Satzgewinn im Turnier aus. Als Deutschland dann aber vier Satzbälle verschenkte und die Serben ihrerseits gleich die erste Gelegenheit nutzten, lagen die Männer in Schwarz erneut mit 0:2 hinten. Doch die Zuversicht war ungebrochen. «Wir haben zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, wir verlieren das Ding», sagte Marcus Böhme.

Im dritten und vierten Satz spielten die deutschen Schmetterkünstler dann endlich so, wie sich die Fans das schon früher gewünscht hätten. 25:18 im dritten, 25:20 im vierten Satz – Ausgleich. Den entscheidenden fünften Durchgang machte Deutschland dann spannender als nötig: Nach vier vergebenen Matchbällen und einem abgewehrten Matchball für Serbien entschied ein Fehler von Milos Nikic nach 2:15 Stunden das erste Fünf-Satz-Spiel des Turniers. «Das ist die deutsche Mannschaft aus dem Sommer: Wir haben bis zum Ende gekämpft und unsere Köpfe nicht hängen lassen», sagte Grozer.

Am Samstag gegen Tunesien und am Montag gegen Weltmeister Brasilien hat Deutschland nun noch die Chance, das olympische Viertelfinale zu erreichen.