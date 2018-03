Volleyballer auf der Suche nach der Leichtigkeit

Zwei Spiele, noch kein Satzgewinn – vor dem ersten Olympia-Endspiel gegen Serbien suchen die deutschen Volleyballer nach der verloren gegangenen Leichtigkeit.

Volleyball-Nationalspieler Björn Andrae will sich von den zwei Niederlagen nicht runterziehen lassen.

Foto: Marius Becker – DPA

«Das Turnier ist noch lang, wir dürfen uns nicht runterziehen lassen», mahnte Kapitän Björn Andrae nach dem viel zu deutlichen 0:3 (23:25, 16:25, 20:25) gegen Olympiasieger USA. «Eigentlich ist noch nichts passiert. Jetzt kommen die Spiele, in denen wir zeigen müssen, dass wir zurecht hier sind.» Am besten schon am Donnerstag gegen den Europameister.

Andraes Appell ist bitter nötig. Gegen die Top-Teams aus Russland und den USA erwiesen sich die deutschen Träume, den weltbesten Mannschaften schon in London Paroli bieten zu können, als Trugschluss. Nur jeweils im ersten Satz konnten die Schützlinge von Bundestrainer Vital Heynen mithalten, danach brach das deutsche Spiel regelrecht zusammen. Symptomatisch ist das bisherige Auftreten von Top-Angreifer Georg Grozer, der wie das gesamte Team unter seinen Möglichkeiten bleibt: «Physisch fühle ich mich sehr gut. Was fehlt, ist die Sicherheit in meinen Aktionen», gesteht der Diagonalangreifer.

Was bislang vor allem fehlt, ist die Leichtigkeit. Noch vor wenigen Wochen sah Heynen sein Team in der Weltliga auf «Wolke sieben», unbekümmert eilten Grozer und Co. nach der vollbrachten Qualifikation für die Sommerspiele von Sieg zu Sieg. «Wir haben momentan den Flow», durfte sich Heynen damals freuen. Doch auf dem Weg nach London ist dieser scheinbar verloren gegangen, der übergroße Druck scheint die Männer des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) nun regelrecht zu lähmen.

Dabei ist noch gar nichts geschehen. Nur Träumer konnten tatsächlich mit einem Sieg gegen Russland oder die USA rechnen, noch sind die Deutschen eben nicht auf Augenhöhe mit den Top-Teams. Doch im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale gilt es nun gegen die bislang auch nicht gerade berauschenden Serben: «Wir müssen gegen Serbien gewinnen», fordert Heynen denn auch klipp und klar.

Doch dafür müssen die deutschen Schmetterkünstler ihre Verkrampftheit endlich ablegen. «Gegen Serbien müssen wir alle 100 Prozent geben, dann können wir sie schlagen», sagt Kapitän Andrae. Und Grozer betont: «Gegen Serbien gilt es, das wird unser Endspiel.» Sonst droht tatsächlich schon in der Vorrunde das Aus.