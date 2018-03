Viermal Finale: Deutsche Kanu-Flotte zeigt Stärke

Die deutschen Kanuten haben sich zum Auftakt der olympischen Wettbewerbe von London keine Blöße gegeben. Alle vier gestarteten Boote sind in die Finals eingezogen und haben ihre Medaillenansprüche untermauert.

Der Kajak-Vierer qualifizierte sich direkt fürs Finale.

Foto: Nic Bothma – DPA

Katrin Wagner-Augustin betätigte sich als Fahnenträgerin. «Ich gehe jetzt erstmal zu meiner Familie», sagte die deutsche Kanu-Frontfrau und verabschiedete sich mit einem Packen deutscher Flaggen in der Hand in Richtung Publikum.

Max Hoff (vorn) qualifiziert sich direkt fürs Finale.

Foto: Peter Kneffel – DPA

Nach vollbrachter Pflicht mit dem Einzug ins olympische Finale standen am Montag am Ufer des Dorney Lakes in Eton erst einmal wieder Filius Emil und Ehemann Lars im Mittelpunkt. Gemeinsam mit Carolin Leonhardt, Tina Dietze und Franziska Weber war die viermalige Olympiasiegerin im Vierer-Kajak souverän ins Finale über 500 Meter am Mittwoch gefahren.

Sebastian Brendel fuhr mit dem Canadier direkt ins Finale.

Foto: Rainer Jensen – DPA

Das Paddel-Ballett demonstrierte mit dem Vorlaufsieg und dem Finaleinzug ohne Umweg über das Halbfinale die erwartete Souveränität. Und auch die anderen drei gestarteten deutschen Boote fuhren jeweils über 1000 Meter in die Endläufe. Die Einer-Europameister Max Hoff im Kajak und Sebastian Brendel im Canadier gewannen jeweils ihre Halbfinal-Rennen.

Martin Hollstein und Andreas Ihle (r) liegen mit mehr als einer Bootslänge Vorsprung vorn.

Foto: Peter Kneffel – DPA

Martin Hollstein und Andreas Ihle im Zweier-Kajak peilen nach dem direkten Finaleinzug die Wiederholung ihres Olympiasieges von 2008 an. Das Duo aus Neubrandenburg und Magdeburg hatte von Anfang an auf Sieg gesetzt. «Das war unser Plan. Der Wind soll so bleiben. Was sollen wir da groß pokern?», sagte der Magdeburger Ihle und verbreitete Zuversicht für den Endlauf: «Wir haben ein gutes Gefühl. Jetzt haben wir einen Tag Luft und dann schauen wir mal. Eine Medaille ist das Minimalziel.»

Max Hoff (l) unterhält sich nach dem Halbfinale mit dem Schweden Anders Gustafsson.

Foto: Rainer Jensen – DPA

Erst am Freitag waren die Kanuten nach London angereist und hatten bis dahin in Duisburg am Feinschliff gearbeitet. Mit Erfolg. «Die Pflicht ist erfüllt. Ich bin im Finale. Im Moment bin ich in guter Verfassung», erklärte der Essener Max Hoff. Im Vorlauf hatte er als Zweiter noch gepokert, im Halbfinale gab er einen Fingerzeig auf seine Verfassung. «Ich wollte nichts anbrennen lassen. Aber es hat schon wehgetan», beschrieb der viermalige Weltmeister die Anstrengungen.

Die Tribüne an der Regattastrecke von Eton Dorney ist voll besetzt.

Foto: Peter Kneffel – DPA

Sebastian Brendel hat als Sieger seines Halbfinales mächtig Selbstvertrauen getankt. Immerhin ließ er in Attlia Vajda (Ungarn), David Cal (Spanien) und Wadim Menkow (Usbekistan) die ersten Drei der Weltmeisterschaft 2011 hinter sich. «Ich habe gezeigt, was ich kann. Ich bin erleichtert, dass ich weiß, was ich kann. Das macht mich lockerer», meinte der Potsdamer.

Unterdessen fieberte der stärkste Fan auf der Tribüne mit. Kugelstoß-Recke David Storl, der Olympia-Zweite von London, drückte vor allem dem Vierer mit seiner Freundin Carolin Leonhardt kräftig die Daumen. «Es nimmt mir etwas die Nervosität, wenn ich weiß, dass er hier ist und uns unterstützt», sagte die 27 Jahre alte Olympiasiegerin von 2004.

Zwar lief in dem Paradeboot nach ihrer Ansicht noch nicht alles rund. «Aber bis zum Finale kriegen wir das hin. Ich bin erleichtert, dass wir gesehen haben, was wir können, und nehmen das gute Gefühl mit ins Finale. Ich hätte mir nur Sorgen gemacht, wenn wir eine halbe Länge hinter den anderen gewesen wären.»