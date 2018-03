Verkehrstest in London startet mit Stau

Der erste große Testtag für den Londoner Olympia-Verkehr hat am Montag mit Staus begonnen. Zum ersten Mal seit Beginn der Spiele vereinte sich auf den Straßen und in den Zügen der Berufsverkehr mit den Anreisenden zu den olympischen Sportstätten.

In London kam es vermehrt zu Verkehrsbehinderungen.

Foto: Michael Kappeler – DPA

Am Morgen gab es lange Staus auf einer der wichtigsten Autobahnen, die nach London führt. Vorher hatte es in der Nähe des Flughafens Heathrow einen Unfall gegeben. Autos stauten sich auch auf einigen Straßen, die durch eigens für Olympia freigehaltene Spuren verkleinert worden sind. Bei den U-Bahnen und oberirdischen Zügen lief es hingegen gut. Am Abend sollte eine der Passagierreichsten Bahnstationen Londons, London Bridge, zum Teil gesperrt werden, um eine Überfüllung zu verhindern.