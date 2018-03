Van Almsick: Sportler sollen Fahnenträger bestimmen

Franziska van Almsick hat sich für ein Mitspracherecht der Athleten bei der Kür des deutschen Fahnenträgers für die Olympia-Eröffnungsfeier ausgesprochen.

Foto: Daniel Reinhardt – DPA

«Ich schlage vor, dass alle deutschen Starter ihren Fahnenträger selbst wählen», sagte die frühere Weltklasse-Schwimmerin der «Bild»-Zeitung. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) will seine Entscheidung für den Fahnenträger bei den Sommerspielen in London noch bekanntgeben. Die Wahl wird der engste Führungszirkel mit DOSB-Präsident Thomas Bach, Leistungssportdirektor Bernhard Schwank und Chef de Mission Michael Vesper treffen.

Van Almsick würde sich wünschen, «dass es jemand macht, der nicht so bekannt ist. Ein Ruderer zum Beispiel, der schon 15 Mal Weltmeister ist. Es geht ja ums Sportliche und nicht darum, wer am besten aussieht oder am populärsten ist.» Bei den Sommerspielen vor vier Jahren in Peking hatte Basketball-Superstar Dirk Nowitzki die deutsche Fahne getragen.