US-Girls gewinnen Teamfinale – Russland ohne Chance

Mit einem Feuerwerk an fehlerfrei geturnten Höchstschwierigkeiten haben die US-Damen zum zweiten Mal nach 1996 olympisches Team-Gold gewonnen. Nach ihrer imposanten Gala fielen sich die US-Girls in London freudetaumelnd in die Arme.

Die US-Girls um Kyla Ross ließen der Konkurrenz keine Chance.

Foto: Rolf Vennenbernd – DPA

Mit 183,596 Punkten distanzierte der Weltmeister sogar die hoch gehandelten Russinnen deutlich. Der Rekord-Olympiasieger landete nach einem groben Schnitzer von Vizeweltmeisterin Victoria Komowa mit 178,530 Punkten geschlagen auf Platz zwei. Bronze ging an die Rumäninnen (176,414). China, Olympiasieger in Peking, leistete sich Fehler am Balken und Boden und musste sich mit Rang vier (174,430) begnügen.

«Wir haben hier nicht mehr Druck verspürt als vor jedem anderen Wettkampf auch. Durch unsere vielen Wettkämpfe hatten meine Turnerinnen so viel Selbstvertrauen, dass sie auch in der olympischen Atmosphäre bestehen konnten», analysierte US-Cheftrainerin Marta Karolyi. Als die letzte Boden-Musik für die US-Amerikanerin Alexandra Raisman verklungen war, gab es kein Halten mehr. Die mindestens 4000 Landsleute in der mit 16 500 Zuschauern wieder ausverkauften North Greenwich Arena feierten den verdienten Goldcoup mit «USA-USA«-Rufen. «Ich wusste, dass wir gewinnen können, aber wir mussten mit hoher Qualität durchturnen und das ist uns gelungen», sagte Raisman, «wir haben ein fantastisches Team.»

Mit drei perfekten Sprüngen schon beim ersten Gerät begann das Team von Marta Karolyi den Wettkampf. Weltmeisterin McKayla Maroney, Jordyn Wieber und Gabrielle Douglas erkämpften jeweils mit dem schwierigen Amanar-Sprung – dem Jurtschenko mit zweieinhalb Schrauben – hohe Wertungen, die von keiner anderen Turnerin der Konkurrenz nur annähernd erreicht wurden. Die knapp zwei Punkte Vorsprung auf Russland schmolzen nach dem Stufenbarren zwar noch mal zusammen, doch mit einer Bravourleistung am Balken machten die jungen Damen in den knallroten Turnanzügen alles klar. Am Boden setzten sie den perfekten Schlusspunkt mit drei gelungenen Übungen. «Ich bin so stolz auf unsere Leistung. Es ist ein großartiges Team», schwärmte Douglas.

Bei den Russinnen patzte ausgerechnet die erfahrene Victoria Komowa, als sie ihren Abgang vom Schwebebalken nach drei Schritten zur Seite nur mit Mühe stehen konnte. Immer wieder schüttelte sie den Kopf und konnte nicht fassen, dass ausgerechnet ihr in der Stunde der Entscheidung der Fehler passiert war. Auch die Peking-Helden aus China hatten nicht ihren besten Tag.

Diese Schwäche der Asiatinnen nutzte Rumänien mit der glänzenden dreimaligen Athen-Olympiasiegerin Catalina Ponor gnadenlos aus. Bronze war der verdiente Lohn für die Riege, die nach der Rückkehr der Erfolgstrainer Octavian Belu und Mariana Bitang wieder einen gehörigen Sprung nach vorn gemacht hat. Die deutschen Frauen hatten den angestrebten ersten Einzug in ein olympisches Teamfinale als Neunte der Qualifikation nur um reichlich 0,3 Punkte verpasst.

Stürmisch begrüßt wurde in der Riesen-Arena die russische Erfolgsturnerin Larissa Latynina, die mit ihren 18 Olympia-Medaillen (9/5/4) bei den Spielen zwischen 1956 und 1964 erst in Peking von Schwimmstar Michael Phelps an der Spitze der erfolgreichsten Olympioniken der Welt abgelöst worden war.