US-Basketballer ungeschlagen ins Viertelfinale

Die US-Basketballer haben wie erwartet ohne Niederlage das Viertelfinale des olympischen Turniers erreicht. Die NBA-Stars gewannen in London gegen Südamerikameister Argentinien mit 126:97 (60:59) und feierten den vierten Sieg im vierten Spiel.

In der NBA Finalrivalen, im Team USA verbrüdert: LeBron James und Kevin Durant (l).

Foto: Larry W. Smith – DPA

In der ersten K.o.-Runde trifft der Olympiasieger von 2008 nun auf Australien. Zudem spielen Russland und Litauen, Argentinien und Brasilien sowie Frankreich und Spanien gegeneinander. Europameister Spanien verlor seine letzte Vorrunden-Partie gegen Brasilien mit 82:88 (44:38) und schloss die Gruppenphase damit wie gewünscht als Dritter ab. Durch die zweite Niederlage in London gehen die Iberer in der heißen Turnierphase den Amerikanern bis zu einem möglichen Endspiel aus dem Weg.

Der 1,90-Mann Russell Westbrook katapultiert sich auf Korbhöhe.

Foto: Friso Gentsch – DPA

Den Amerikanern ist auf dem Weg zum fest eingeplanten Gold der nächste Gegner völlig egal. Die Multi-Millionäre aus der besten Liga der Welt taten sich gegen Argentinien zwar vor der Pause schwer. Danach zogen sie das Tempo und die Intensität in der Defensive aber an und ließen dem müde werdenden Olympiasieger von 2004 keine Chance mehr.

Superstar LeBron James spielt ein wenig mit dem Mundschutz und geht dann zur Tat über.

Foto: Friso Gentsch – DPA

Das dritte Viertel entschied das Team von Coach Mike Krzyzewski gar mit 42:17 für sich. «USA, USA»-Sprechchöre hallten durch die Basketball Arena im Olympic Park. Vor allem Kevin Durant vom NBA-Vizemeister Oklahoma City Thunder drehte nun auf. Der 23-Jährige war mit 28 Punkten bester Werfer seines Teams. In der Abwehr überzeugte Tyson Chandler von den New York Knicks vor allem nach dem Seitenwechsel, ehe er wegen Foulproblemen von Krzyzewski auf die Bank geholt wurde.