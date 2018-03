US-Basketballer düpieren Spanien vor Olympia-Start

Mit einer eindrucksvollen Demonstration hat Goldfavorit USA die Ansprüche auf den Olympiasieg unterstrichen und Hauptkonkurrent Spanien eine schwere Heimpleite zugefügt.

US-Star Kobe Bryant (l) setzt sich gegen den Spanier Serge Ibaka durch.

Foto: Alejandro Garcia – DPA

In der Neuauflage des Finals von 2008 in Peking bezwangen die Amerikaner in Barcelona die Iberer mit 100:78 (48:40) und gewannen kurz vor der Abreise nach London auch das fünfte Vorbereitungsspiel.

«Das war ein guter Test für uns. Die Freundschaftsspiele sind vorbei, der Spaß ist vorbei», kündigte Superstar LeBron James an. Es sei dennoch ein «großes Spiel» gewesen, meinte Aufbauspieler Chris Paul, «der Trainer hat uns gesagt, dass es wahrscheinlich das größte Spiel in Barcelona seit Olympia 1992 war.»

An das legendäre Dream Team, das vor 20 Jahren überlegen Gold holte, erinnert die aktuelle Auswahl zwar noch nicht. Die neue Generation überzeugt aber vor dem ersten Vorrundenspiel am Sonntag gegen Frankreich besonders mit seiner Verteidigung. «Wir haben noch längst nicht alle unsere Karten aufgedeckt», warnte James die Gegner bei den Sommerspielen. «Wir haben so viele Optionen und so viele Dinge, die wir mit diesem Team erreichen können.»

Der Flügelspieler vom NBA-Meister Miami Heat war mit 25 Punkten zweitbester Werfer hinter Carmelo Anthony (27) im Prestigeduell gegen die Iberer, die vor vier Jahren das Olympiafinale mit 107:118 verloren hatten. «Sie sind mit Abstand das beste Team der Welt, daran gibt es keinen Zweifel», gab Spaniens aktueller Coach Sergio Scariolo zu.

Trotz der deutlichen Niederlage spricht allerdings wenig gegen ein erneutes Aufeinandertreffen der beiden Großmächte am 12. August zum Traumfinale von London. Und dann dürfte auch der schmerzlich vermisste Center Marc Gasol, der von einer Schulterverletzung geplagt wird, ins spanische Team zurückkehren. «Wir haben heute eine klare Idee des hypothetischen Duells in London bekommen», sagte sein Bruder Pau, «und Marc ist ein sehr wichtiger Teil unseres Teams und kann in einem Spiel entscheidend sein.»