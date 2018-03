Turnerinnen wollen das Novum: Erstmals ins Team-Finale

Oksana Chusovitina hat ihre Medaillenwünsche am Sprung erstmal hinter ein anderes großes Ziel zurückgestellt.

Oksana Chusovitina will ins Team-Finale.

Foto: Arne Dedert – DPA

«Das Wichtigste ist, dass wir das Team-Finale erreichen. Das wäre dann auch für mich eine Premiere», sagte die 37 Jahre alte Vize-Weltmeisterin vor dem olympischen Auftakt der Turnerinnen am Sonntag in der North Greenwich Arena. Zwar war die 2006 nach Deutschland gezogene Chusovitina in der Riege der Sowjetunion schon einmal Team-Olympiasiegerin, doch 1992 gab es noch keine Mannschaftsfinals. Auch für die deutsche Riege, die sich in Peking erstmals seit 20 Jahren überhaupt wieder für Olympia qualifizierte, wäre der Einzug in die Runde der besten Acht ein Novum.

Hoffnungsträgerin neben der ältesten Spitzenathletin der Turn-Geschichte ist Elisabeth Seitz, die im Podiumtraining mit einem fehlerfreien Vierkampf überzeugte und in dieser Form ins Mehrkampf-Finale am Mittwoch einziehen dürfte. Auch den Medaillenkampf am Stufenbarren hat sich die 18-jährige Mannheimerin zum Ziel gesetzt. «Jetzt freuen wir uns alle, dass es endlich losgeht», meinte Seitz, die ihre Fußverletzung gut auskuriert hat, dennoch aber am Sonntag aus Sicherheitsgründen mit einem Tape starten wird.

Neben der ältesten Turnerin im Olympia-Feld stellen die Deutschen in der 16-jährigen Janine Berger auch das Küken der Olympiamannschaft. Bei den Meisterschaften hatte sie beim Sprung Chusovitina überraschend geschlagen. Sollte sie ihre beiden schwierigen Sätze in London stehen, wäre ein Finalplatz möglich.