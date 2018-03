Torwart und Linksaußen sichern Hockey-Sieg

Weinhold pariert, Zeller trifft: Erneut haben die beiden Hockey-Olympiasieger bewiesen, dass das vom Fußball bekannte Klischee, wonach Torwart und Linksaußen eine Macke haben, kein Problem darstellen muss.

Christopher Zeller erzielte den Treffer der Tages gegen Südkorea.

Foto: Lindsey Parnaby – DPA

Im Gegenteil: Die Asse von Rot-Weiss Köln sind privat zwar auch keine Freunde von Traurigkeit, auf dem Platz liefert das von Trainer Markus Weise zu hoher Disziplin erzogene Duo aber in schöner Regelmäßigkeit Top-Leistungen ab. Beim knappen, aber verdienten 1:0 (1:0) über Südkorea war Christopher Zeller wie schon gegen Belgien (2:1) Schütze des entscheidenden Tores. Rückhalt Max Weinhold wurde zwar wenig geprüft, rettete aber dreimal den Sieg. Die DHB-Elf ist nun bei Olympia-Turnieren seit zehn Spielen unbezwungen.

«Beide haben ihren Auftrag voll erfüllt», lobte Bundestrainer Weise seine Erfolgsgaranten. Europameister Deutschland weist nach zwei Spielen beim Turnier in London wie die Niederlande sechs Punkte auf und hält damit Kurs aus das erste Etappenziel – das Halbfinale. Und das, obwohl das erfolgsverwöhnte Europameister-Ensemble von der Bestform noch ein gutes Stück entfernt ist. «Es ist noch ordentlich Luft nach oben. Und ich bin mir sicher, dass da auch noch was kommt», betonte Weise, der vor den wieselflinken Koreanern inständig gewarnt hatte und entsprechend froh über den «knallharten Arbeitssieg» war.

Mit seinem zweiten Turniertreffer legte Zeller die Basis. Der 27-Jährige, dessen älterer Bruder Philipp auch in London dabei ist, jagte bei der zweiten Strafecke mit Brachialgewalt den Ball gegen den Innenpfosten – Tor. «Das hat entspannt und wird mir Sicherheit für den weiteren Turnierverlauf geben», meinte der Ecken-Spezialist, der gegen Belgien keine «Kurze» verwerten konnte. Ein klassischer Außen ist er zwar nicht, er kommt aber meist über die linke Seite zu Toren: Mit 162 an der Zahl hat er Matthias Witthaus (163) als Toptorjäger im Olympia-Kader fast eingeholt. Der Rekord-Nationalspieler (359) weist allerdings mehr als doppelt so viele Spiele auf wie Zeller (174).

Wie der nach einer Fußoperation und neunmonatiger Zwangspause erst im Frühjahr ins DHB-Team zurückgekehrte Zeller hatte auch Weinhold zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu tun. Davon jedoch war gegen Südkorea nichts zu sehen. Viel hatte der Mann mit der «21» auf dem Rücken zwar nicht zu tun. Doch in der hektischen Schlussphase, als die Asiaten auf den Ausgleich drängten, musste er dreimal sein Können unter Beweis stellen. Versuche von Yang (45.) und Yeo (59.) konnte er stark parieren, und als in der vorletzten Minute You (69.) frei vor ihm auftauchte, baute er sich so auf, dass der Koreaner vorbeizielte. «Er ist unsere kleine Lebensversicherung», lobte Zeller den Keeper.

Dem war nur «kurz das Herz in die Hose» gerutscht. «Aber diese Ausstrahlung, diese Präsenz muss man als guter Torwart haben», fügte die zu den weltbesten Torhütern zählende deutsche Nummer 1 hinzu. Auf die Fußball-Weisheit über die Torleute und Linksaußen dieser Welt angesprochen, meinte der Mario-Basler-Fan grinsend: «Wird Hockey mit Fußball verglichen, sage ich immer: ,Ja, genau'». Trefflich haben er und Zeller derweil ihre Rolle in der DHB-Auswahl beschrieben. «Ball halten», antwortete Weinhold, «Tore schießen», meinte Zeller. Gegen Indien am Freitag wollen sie ihren Worten erneut Taten folgen lassen.