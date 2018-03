Tischtennis-Profi Ovtcharov erstmals im Viertelfinale

Tischtennis-Profi Dimitrij Ovtcharov steht erstmals im Viertelfinale eines olympischen Einzel-Turniers.

Dimitrij Ovtcharov gehört zu den besten Acht.

Der 23 Jahre alte Hamelner, der für Fakel Orenburg in Russland spielt, bezwang in London in seinem zweiten Turniermatch den gebürtigen Chinesen Weixing Chen (Österreich) mit 4:0-Sätzen. Zuvor hatte der glänzend aufgelegte Weltranglisten-Zwölfte den britischen Hoffnungsträger Paul Drinkhall ebenfalls ohne Satzverlust geschlagen. Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale ist am Dienstag der Däne Michael Maze der Gegner. Der Europameister von 2009 trumpfte bei seinem 4:0-Sieg gegen den an Position drei gesetzten Japaner Jun Mizutani ebenfalls in Weltklassemanier auf.